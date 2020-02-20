Як заспокоїтися при хвилюванні: техніка від Тетяни Ларіної

Експерт ток-шоу «Таємниці ДНК» розповіла, як обдурити свій мозок, свідомість і швидко прийти до тями при хвилюванні. Дуже часто ми губимося зі швидким серцебиттям і не знаємо, як заспокоїтися. Однак є прийом, яким рекомендує користуватися професійний психолог і гіпнолог Тетяна Ларіна.

Напевно ви неодноразово чули фразу: «Дихай глибше». Але швидше за все не замислювалися про те, як це працює і чи працює взагалі. А ось експерт ток-шоу «Таємниці ДНК» розповіла, що саме дихання дозволяє справлятися з хвилюванням і переживаннями.

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Якщо ви розхвилювалися, то вас врятує квадратне дихання. Також це називається «дихання чотирьох секунд». Як це працює? Робіть вдих протягом 4 секунд, затримайте дихання на 4 секунди, видихайте протягом 4 секунд і перед вдихом також порахуйте до 4. Таким чином мозок збагатиться киснем, а емоційне напруження спаде. Достатньо буде повторити 10 таких дихальних рухів, аби відчути спокій і рівновагу.

Прем’єра 2 сезону «Таємниці ДНК» – 25 лютого в ефірі телеканалу СТБ.

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