Як і коли говорити з дитиною про секс, розповіла Тетяна Ларіна

Батьки дуже часто не знають, як і коли починати відверту розмову з дитиною. Однак вона неминуча, а підійти до неї потрібно грамотно. Як і коли говорити з дитиною про секс, розповіла експерт ток-шоу «Таємниці ДНК» Тетяна Ларіна.

Тетяна Ларіна стверджує, що розмову точно не можна починати зі слів: «Сідай, дитино, зараз будемо з тобою розмовляти». Дитина сама рано чи пізно приходить і запитує. І в цей момент необхідно відповідати. Розповідайте дуже простою мовою, як би це зробив лікар, наприклад. Підбирайте прості терміни, які будуть зрозумілі в її віці.

«Якщо це дитина, якій 3 роки, потрібно зробити акцент на тому, що ось так люди кохають, це така гра у них. Коли дитині вже буде 9—11 років, і вона зацікавиться, хто такі геї, хто такі лесбіянки, — ось тут потрібно вже відповідати більш відверто», — говорить експерт.

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Спробуйте звернутися за допомогою до енциклопедії. Прочитайте її з дитиною, і тоді вона зрозуміє, що немає теми, яка закрита.

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