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ДНК-тест Джастіна Бібера і його результати

13.02.2020

25 лютого на телеканалі СТБ стартує 2 сезон ток-шоу «Таємниці ДНК», де гості зможуть отримати відповіді на найважливіші питання свого життя. Редакція сайту STB.UA збирає найцікавіші історії з життя світових зірок, яким довелося пройти тест ДНК. Серед них був і Джастін Бібер. Що показав генетичний тест співака — читайте в матеріалі.

джастин бибер

Джастін Бібер — всесвітньовідомий канадський співак, який користується величезною славою серед юних прихильниць. Однак у 2017 році така любов слухачів обернулася на справжню халепу для артиста. Дівчина на ім’я Мераї Йетер звернулася з позовом до суду, вимагаючи від Джастіна щомісячну виплату аліментів за утримання дитини розміром у 12 000 доларів США.

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Вона стверджувала, що хлопець є біологічним батьком її малюка. Сам Бібер відмовлявся це визнавати, мовляв, бачить 20-річну Мераї вперше. І щоб спростувати всі звинувачення, співак погодився здати тест ДНК. Генетичний аналіз брався з дотриманням суворих правил. Адвокати Джастіна Бібера заявили, що готові вже звернутися з відповідним позовом до суду на дівчину. Але тим часом сама Мераї залишилася без підтримки правозахисників.

джастин бибер

У мережі з’явилися знімки її листування з товаришем, у якого та просила підтримати її версію в суді. На цьому сюрпризи не закінчилися. Бабуся Йетер зізналася, хто насправді є батьком дитини. Ще під час вагітності дівчина заявляла, що батько години — ексбойфренд Джон Терранова.

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Після викриття юної матері їй довелося відкликати позов. Справа зам’ялася сама собою. Однак точно відомо, що Джастін Бібер не є батьком дитини.

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