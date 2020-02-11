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Як подолати страх публічних виступів, розповіла Тетяна Ларіна

11.02.2020

Експерт ток-шоу «Таємниці ДНК» Тетяна Ларіна — професійний психолог, а також сертифікований тренер нейролінгвістичного програмування. Хто, як не Тетяна, знає всі таємниці про самоконтроль? Сюди ж належить і вміння долати страх публічних виступів. Як справлятися із собою на публіці — читайте в матеріалі.

Ця стаття буде корисною для тих, хто боїться вийти перед аудиторією і почати говорити. Ба більше, цей матеріал знадобиться і тим, хто не може знайти сміливості заговорити у великих компаніях друзів або знайомих. Насамперед необхідно розібратися, з чим же пов’язане це хвилювання.

Тетяна Ларіна зазначила, що страх виникає з тієї причини, що ви боїтеся оцінки з боку оточення, ви хвилюєтеся, що ж про вас скажуть інші люди. Щоб позбутися страху «що ж про мене подумають люди?», усвідомте лише одне: навіть якщо ви будете тихесенько сидіти вдома, про вас все одно будуть говорити інші. Хтось навіть буде вважати, що ви робите правильно, а хтось буде засуджувати, що ви закрилися. Все, що ви робитимете, люди завжди будуть оцінювати!

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Ще одне правило, яке допоможе стати впевненішим серед публіки. Запам’ятайте, що ви не грошова банкнота, тому не зобов’язані подобатися абсолютно всім. Комусь ви будете подобатися більше, а комусь менше. Однак скільки людей, стільки й думок.

«І головне не те, що хтось подумає про вас, а те, що ви самі про себе думаєте. Важливо, як ви себе відчуваєте і хочете реалізувати», — підсумувала експерт.

Прем’єра 2 сезону «Таємниці ДНК» – 25 лютого в ефірі телеканалу СТБ.

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