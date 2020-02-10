Краще гірка правда, ніж солодка брехня – головний меседж проєкту Таємниці ДНК! 2 сезон гостросоціального шоу стане справжньою сенсацією для всієї України. Команда програми допоможе у, здавалося б, безвихідних ситуаціях знайти правду та розв’язати проблеми, які нависають над кожним довгі роки. Таємниці народження, жорстоких зрад і кривавих злочинів – яким би страшним не був секрет, його розкриє ДНК-тест. Не пропустіть – дивіться онлайн прем’єру проєкту Таємниці ДНК 2 сезон із 25.02.2020 на сайті СТБ!

Video: Новий сезон Таємниці ДНК 2 сезон стартує 25 лютого на СТБ Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск Промо від МІСЯЦЬ СЛОВОМ 2019 – дивитись онлайн останній випуск Таємниці ДНК (ефір від )