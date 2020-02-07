«Таємниці ДНК»: генетик Олена Підгорна про ген інтелекту

На телеканалі СТБ стартувало нове ток-шоу «Таємниці ДНК». Ведучою стала всім відома Тетяна Висоцька, а серед постійних експертів глядач побачив генетика Олену Підгорну. Експерт розповіла, чи існує ген інтелекту. Детальніше читайте в матеріалі.

Олена Підгорна — фахівець високого рівня у сфері генетики. Жінка поділилася цікавою інформацією щодо наших генів. Досить часто можна почути твердження, що інтелект передається генетично, тож і ген інтелекту — існує.

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Однак Олена розвіяла цей міф, додавши, що інтелектуальні здібності не передаються!

«Зважаючи на те, що вже розшифровано геном людини і проводяться активні дослідження у сфері його редагування (виправлення помилок в генах, які призводять до хвороб), міфів ще повно. Найпоширеніший – це міф про ген інтелекту і геніальності та від кого він успадковується. Наприклад, ген вміння співати, малювати або грати на музичних інструментах. Єдиного гена інтелекту немає, потрібна робота сотень генів у сукупності, які передаються дитині від батька і від матері. Є комбінація генів, що сприяють цьому, але це ще залежить від навколишніх умов і середовища проживання людини. Якби Моцарт не народився в музичній сім’ї і його батько не займався б з ним музикою, цілком можливо, що його талант так і не розкрився б», — каже Олена.

Аби дізнатися ще багато цікавого про наші генетичні особливості, розвіяти багато міфів, а також чітко зрозуміти, що таке ДНК, — дивіться 2 сезон ток-шоу «Таємниці ДНК» на телеканалі СТБ.

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