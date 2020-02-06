Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

ДНК-тест Кіану Рівза і його результати

06.02.2020

До старту 2 сезону проєкту «Таємниці ДНК» редакція сайту STB.UA збирає найгучніші та найцікавіші випадки з життя світових зірок. Канадський всесвітньовідомий актор Кіану Рівз один із тих, хто вдавався до допомоги ДНК-тесту. Що показав генетичний аналіз актора — читайте в матеріалі.

киану ривз

Зірка фільмів «Джон Вік», «Матриця», «Адвокат диявола» — Кіану Рівз — 10 років тому зміг відновити репутацію, що похитнулася, за допомогою ДНК-тесту. Справа в тому, що канадка Карен Сала почала стверджувати, що актор є біологічним батьком її чотирьох дітей. Мовляв, пара знайома з юності, а вона — мати спадкоємців голлівудського актора.

Більше на тему: Тест ДНК Кайлі Дженнер і його результати

І все б нічого, якби жінка не вимагала 150 000 доларів США щомісячно на утримання дітей, а також цілих 3 мільйони доларів США — на себе. Звернувшись до суду з позовом, Карен стверджувала, що Кіану Рівз ввів її в стан гіпнозу і запліднив.

киану ривз

Сам Кіану Рівз впевнено зазначав, що раніше ніколи не бачив цю жінку, не кажучи вже про дітей. І порадившись зі своїми адвокатами, погодився пройти тест ДНК.

Більше на тему: Що показав ДНК-тест Сальвадора Далі

Результати генетичного аналізу показали, що голлівудський актор не є батьком чотирьох дітей. Суд відхилив позов, а сам Кіану Рівз згадує інцидент зі словами: «Це було жахливо».

Унікальну можливість відновити справедливість дає тест ДНК. І телеканал СТБ презентував новий проєкт «Таємниці ДНК», де гості отримують відповіда на головні питання свого життя. Не пропустіть 2 сезон ток-шоу «Таємниці ДНК»! 

Фото: Instagram 

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олег Винник оголошує «марафон любові»
Олег Винник оголошує «марафон любові»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить