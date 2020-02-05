Як вирішити побутові проблеми з партнером, розповіла Тетяна Ларіна

Експерт проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Ларіна раніше вже розповіла про п’ять головних правил життя. Тепер саме час розібратися, як вирішувати інші проблеми, пов’язані зі взаєминами з партнером. Детальніше читайте в матеріалі.

Історія чоловіка та жінки завжди починається красиво і вдало. Однак з часом багато пар стикаються з різними побутовими проблемами, які не знають, як вирішити. Як бути, якщо під час подорожі ви помітили якусь побутову дрібницю, яка напружує? Чи варто це проговорити відразу? Чи не квапити події та не чіплятися до дрібниць? Тетяна Ларіна знає відповідь на це питання.

«Найкраще рішення — проговорити ситуацію тоді, коли вона виникла, не відкладаючи на потім. Коли ми відкладаємо на потім, ми можемо показати неправильну реакцію. Наприклад, вам щось не сподобалося і ви промовчали, а людина подумала, що це мовчазна згода і прийняття таких речей», — говорить експерт.

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Якщо вам щось не подобається в побутових справах, то сказати про це варто відразу і безпосередньо. Тетяна також зазначає, що якщо ви розумієте, що людина не буде цього робити і не буде виправлятися, то варто задуматися. Чи зможете ви взагалі це виправляти і чи не буде тоді це напружувати вашого партнера?

«Наприклад, коли ми перекладаємо чужі речі. Це теж варто обговорити з партнером і разом знайти варіант виходу, який вас буде задовольняти. І це буде один із показників того, як ви знаходите момент спільної діяльності та рішень в дрібних побутових питаннях. Запам’ятайте, якщо хтось розкидає щось по дому і він так робив завжди, він так і робитиме далі. Можете з цим жити? Тоді окей. Не можете і це буде точкою кипіння? Тоді варто це проговорити і поставити людину до відома, що за таких обставин ви завжди будете жити в скандалі», — підсумувала Тетяна Ларіна.

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