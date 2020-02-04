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Тетяна Висоцька розповіла про 2 сезон «Таємниці ДНК»

04.02.2020

Ведуча ток-шоу «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька відкрила завісу на зйомки 2-го сезону. Проєкт, який допомагає багатьом поставити крапки над «і» у важливих питаннях. Чого чекати від нових випусків — читайте в матеріалі.

Тетяна Висоцька опублікувала знімки зі знімального процесу 2 сезону «Таємниці ДНК». Крім команди, яка працює над створенням якісного продукту, у павільйоні є чорний кіт, якого сама ведуча називає хранителем таємниць.

Більше на тему: «Таємниці ДНК»: як звернутися по допомогу

«З благословенням Марсика ми почали другий сезон. Спасибі всім причетним, ви прекрасні колеги», — написала Тетяна.

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А ось у 2 сезоні глядача чекає багато щирості, яскравих і непередбачуваних моментів. Готуйтеся пережити драматичні і водночас життєві емоції.

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