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Тест ДНК Кайлі Дженнер і його результати

31.01.2020

Напередодні 2 сезону проєкту «Таємниці ДНК» редакція сайту STB.UA продовжує збирати найцікавіші історії з життя зірок. Американська модель, бізнесвумен і телезірка Кайлі Дженнер, всупереч пильній увазі преси, здала тест ДНК на батьківство дитини. Пропонуємо згадати, чим закінчилася всесвітньовідома історія юної мільйонерки, а також чим допоміг генетичний тест зірці?

кайли дженер с дочерью

Кайлі Дженнер — молодша з п’яти сестер Кардаш’ян-Дженнер. У віці 20-ти років дівчина народила свого первістка — дівчинку, яку назвала Стормі. Однак відразу піддалася тиску свого ексбойфренда Майкла Рея Нгуен-Стівенсона, відомого під псевдонімом Тайга (Tyga). Репер стверджував, що саме він є біологічним батьком дитини. З цим категорично була не згодна Кайлі, адже пара розлучилася незадовго до того, як вона дізналася про свою вагітність. Відразу після розриву дівчина почала зустрічатися з репером Тревісом Скоттом, від якого і завагітніла.

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Колишній коханий моделі категорично відмовлявся вірити в це і наполягав провести тест ДНК ще під час вагітності. Але щоб не привертати зайву увагу з боку преси, Кайлі ігнорувала прохання Тайги.

кайли дженер с дочерью

1 лютого 2018 року народилася Стормі. Ексбойфренд продовжував стверджувати, що це його дочка. Сімейство Кардаш’ян розгнівала така позиція репера. Незважаючи на те, що Тайга не робив ганебних заяв про Кайлі, близькі дівчини були обурені обговоренням цієї теми в ЗМІ.

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Тому, щоб остаточно розставити всі крапки над «і», Кайлі зробила тест ДНК, який показав 0% ймовірності батьківства Тайги. Ба більше, дівчина взяла обіцянку з чоловіка надалі ніколи нічого не заявляти про її дочку.

кайли дженер

Генетичний тест здатний дати відповіді на питання, що цікавлять. Саме тому багато хто вдається до його допомоги. Не пропустіть на телеканалі СТБ 2 сезон ток-шоу «Таємниці ДНК»!

Фото: Instagram 

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