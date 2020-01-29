5 правил життя експерта «Таємниці ДНК» Тетяни Ларіної

Експерт ток-шоу «Таємниці ДНК», психолог, гіпнолог і фізіогноміст Тетяна Ларіна поділилася п’ятьма правилами життя. Досвідчений і практикуючий професіонал своєї справи знає, як навчитися знаходити правильний підхід до життя. Детальніше читайте в матеріалі.

Тетяна Ларіна займається психологічним консультуванням, тому, як ніхто інший, знає, що закладено в самі надра правильного ставлення до життя. Щоб навчитися правильному і здоровому сприйняттю, дотримуйтесь 5 правил.

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Порівнюйте себе тільки з собою. Це стосується успіхів, досягнень та особистих якостей.

Ідіть до своєї мрії. Жодна поставлена ​​і реалізована мета не досягалася в простих умовах. Пам’ятайте, що на вашому шляху завжди будуть труднощі, проте їх потрібно грамотно приймати і долати.

Будьте чесними самі з собою. Це стосується всіх сфер вашого мислення. Обманюючи себе у світогляді або орієнтирах, ви ніколи не зможете відчути гармонію.

Майте право на помилку. Тут все просто, адже не помиляється тільки той, хто нічого не робить.

Правило трьох випадків. Повторивши дію або спровокувавши ситуацію двічі, ви неминуче стикнетеся з цим і в третьому випадку.

Прем’єра 2 сезону «Таємниці ДНК» – скоро в ефірі телеканалу СТБ.

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