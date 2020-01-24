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ДНК-тест Джуда Лоу і його результати

24.01.2020

Напередодні старту 2 сезону проєкту «Таємниці ДНК» редакція сайту STB.UA збирає найгучніші та найцікавіші випадки з життя світових зірок. Джуд Лоу, британський актор, також був змушений його пройти. Чому Джуд Лоу здавав тест ДНК? Читайте в матеріалі.

джуд лоу

У вересні 2009 року американська модель Саманта Берк народила дівчинку на ім’я Софія. Дитина, за словами Берк, була народжена від популярного актора Джуда Лоу, з яким у Саманти був короткочасний зв’язок, який зірка так і не зміг пригадати.

Молоді люди познайомилися під Новий рік і провели разом лише одну ніч, але її виявилося достатньо для того, щоб через дев’ять місяців на світ з’явилася дитина. Лоу своє батьківство не підтверджував – актор був упевнений, що це не більше ніж обман і спроба отримати від нього гроші. Він запевняв оточуючих, що не знайомий з Берк, і, мабуть, дійсно в це вірив, оскільки дуже легко погодився пройти тест ДНК на визначення батьківства. Через місяць після народження дівчинки стало зрозуміло – її батьком дійсно є голлівудський актор.

«Берк ніколи не сумнівалася в тому, хто батько її дитини, але зараз, після тесту, їй очевидно спокійніше. Багато людей їй не вірили і були впевнені, що вона просто авантюристка», – поділилося джерело, близьке до матері дівчинки.

36-річний Джуд Лоу, який вже є батьком трьох дітей (від першого шлюбу), після визначення батьківства пообіцяв Берк надавати фінансову допомогу у вихованні дитини.

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