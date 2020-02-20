Как успокоиться при волнении: техника от Татьяны Лариной

Эксперт ток-шоу «Таємниці ДНК» рассказала, как обмануть свой мозг, сознание и быстро прийти в чувство при волнении. Очень часто мы теряемся с быстрым сердцебиением и не знаем, как успокоиться. Однако есть прием, которым рекомендует пользоваться профессиональный психолог и гипнолог Татьяна Ларина.

Наверняка вы неоднократно слышали фразу: «Дыши глубже». Но скорее всего не задумывались о том, как это работает и работает ли вообще. А вот эксперт ток-шоу «Таємниці ДНК» рассказала, что именно дыхание позволяет справляться с волнением и переживаниями.

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Если вы разволновались, то вас спасет квадратное дыхание. Также это называется «дыхание четырех секунд». Как это работает? Делайте вдох в течение 4 секунд, задержите дыхание на 4 секунды, выдыхайте на протяжении 4 секунд и перед вдохом также досчитайте до 4. Таким образом мозг насытится кислородом, а эмоциональное напряжение спадет. Достаточно будет повторить 10 таких дыхательных движений, чтобы почувствовать спокойствие и уравновешенность.

Премьера 2 сезона «Таємниці ДНК» – 25 февраля в эфире телеканала СТБ.

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