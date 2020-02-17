Как и когда говорить с ребенком о сексе, рассказала Татьяна Ларина

Родители очень часто не знают, как и когда начинать откровенный разговор с ребенком. Однако он неизбежен, а подойти к нему нужно грамотно. Как и когда говорить с ребенком о сексе, рассказала эксперт ток-шоу «Таємниці ДНК» Татьяна Ларина.

Татьяна Ларина утверждает, что разговор точно нельзя начинать со слов: «Садись, дитя, сейчас будем с тобой разговаривать». Ребенок сам рано или поздно приходит и спрашивает. И в этот момент необходимо отвечать. Рассказывайте очень простым языком, как бы это сделал врач, например. Подбирайте простые термины, которые будут понятны в его возрасте.

«Если это ребенок, которому 3 года, нужно сделать акцент на том, что вот так люди любят, это такая игра у них. Когда ребенку уже будет 9—11 лет, и он уже будет более интересоваться, кто такие геи, кто такие лесбиянки, – вот тут нужно уже отвечать более откровенно», — говорит эксперт.

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Попробуйте обратиться за помощью к энциклопедии. Прочтите ее с ребенком, и тогда он поймет, что нет темы, которая закрыта.

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