Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Как и когда говорить с ребенком о сексе, рассказала Татьяна Ларина

17.02.2020

Родители очень часто не знают, как и когда начинать откровенный разговор с ребенком. Однако он неизбежен, а подойти к нему нужно грамотно. Как и когда говорить с ребенком о сексе, рассказала эксперт ток-шоу «Таємниці ДНК» Татьяна Ларина. 

татьяна ларина

Татьяна Ларина утверждает, что разговор точно нельзя начинать со слов: «Садись, дитя, сейчас будем с тобой разговаривать». Ребенок сам рано или поздно приходит и спрашивает. И в этот момент необходимо отвечать. Рассказывайте очень простым языком, как бы это сделал врач, например. Подбирайте простые термины, которые будут понятны в его возрасте. 

«Если это ребенок, которому 3 года, нужно сделать акцент на том, что вот так люди любят, это такая игра у них. Когда ребенку уже будет 9—11 лет, и он уже будет более интересоваться, кто такие геи, кто такие лесбиянки, – вот тут нужно уже отвечать более откровенно», — говорит эксперт. 

Больше по теме: Как преодолеть страх публичных выступлений, рассказала Татьяна Ларина

Попробуйте обратиться за помощью к энциклопедии. Прочтите ее с ребенком, и тогда он поймет, что нет темы, которая закрыта.

Премьера 2 сезона «Таємниці ДНК» – 25 февраля в эфире телеканала СТБ.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить