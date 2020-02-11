Эксперт ток-шоу «Таємниці ДНК» Татьяна Ларина — профессиональный психолог, а также сертифицированный тренер нейролингвистического программирования. Кто, как не Татьяна, знает все тайны о самоконтроле? Сюда же относится и умение преодолевать страх публичных выступлений. Как справляться с собой на публике — читайте в материале.

Эта статья будет полезной для тех, кто боится выйти перед аудиторией и начать говорить. Более того, этот материал понадобиться и тем, кто не может найти смелости заговорить в больших компаниях друзей или знакомых. В первую очередь необходимо разобраться, с чем же связано это волнение.

Татьяна Ларина отметила, что страх возникает по той причине, что вы боитесь оценки со стороны окружения, вы переживаете о том, что же о вас скажут другие люди. Чтобы избавиться от страха «что же обо мне подумают люди?», осознайте лишь одно: даже если вы будете тихонечко сидеть дома, о вас все равно будут говорить другие. Кто-то даже будет считать, что вы делаете правильно, а кто-то будет осуждать, что вы закрылись. Все, что вы будете делать, люди всегда будут оценивать!

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Еще одно правило, которое поможет стать увереннее среди публики. Запомните, что вы не денежная банкнота, поэтому не обязаны нравиться абсолютно всем. Кому-то вы будете нравиться больше, а кому-то меньше. Однако сколько людей, столько и мнений.

«И главное не то, что кто-то подумает о вас, а то, что вы сами про себя думаете. Важно, как вы себя ощущаете и хотите реализовать», — заключила эксперт.

Премьера 2 сезона «Таємниці ДНК» – 25 февраля в эфире телеканала СТБ.

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