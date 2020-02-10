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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Новый сезон Тайны ДНК 2 сезон стартует 25 февраля на СТБ

10.02.2020

Лучше горькая правда, чем сладкая ложь – главный месседж проекта Таємниці ДНК! 2 сезон остросоциального шоу станет настоящей сенсацией для всей Украины. Команда программы поможет в, казалось бы, безвыходных ситуациях найти правду и решить проблемы, которые нависают над каждым долгие годы. Тайны рождения, жестоких измен и кровавых преступлений – каким бы страшным ни был секрет, его раскроет ДНК-тест. Не пропустите – смотрите онлайн премьеру проекта Тайны ДНК 2 сезон с 25.02.2020 на сайте СТБ!

Video: Новый сезон Тайны ДНК 2 сезон стартует 25 февраля на СТБ

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