Лучше горькая правда, чем сладкая ложь – главный месседж проекта Таємниці ДНК! 2 сезон остросоциального шоу станет настоящей сенсацией для всей Украины. Команда программы поможет в, казалось бы, безвыходных ситуациях найти правду и решить проблемы, которые нависают над каждым долгие годы. Тайны рождения, жестоких измен и кровавых преступлений – каким бы страшным ни был секрет, его раскроет ДНК-тест. Не пропустите – смотрите онлайн премьеру проекта Тайны ДНК 2 сезон с 25.02.2020 на сайте СТБ!

Video: Новый сезон Тайны ДНК 2 сезон стартует 25 февраля на СТБ Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск Промо от МЕСЯЦ СЛОВОМ 2019 – смотреть онлайн последний выпуск Таємниці ДНК (эфир от )