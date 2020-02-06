Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

ДНК-тест Киану Ривза и его результаты

06.02.2020

К старту 2 сезона проекта «Таємниці ДНК» редакция сайта STB.UA собирает самые громкие и интересные случаи из жизни мировых звезд. Канадский всемирно известный актер Киану Ривз один из тех, кто прибегал к помощи ДНК-теста. Что показал генетический анализ актера — читайте в материале.

киану ривз

Звезда фильмов «Джон Уик», «Матрица», «Адвокат дьявола» — Киану Ривз — 10 лет назад смог восстановить пошатнувшуюся репутацию с помощью ДНК-теста. Дело в том, что жительница Канады Карен Сала начала утверждать, что актер является биологическим отцом ее четырех детей. Мол, пара знакома с самой юности, а она — мать наследников голливудского актера. 

Больше по теме: Тест ДНК Кайли Дженнер и его результаты

И все бы ничего, если бы женщина не требовала 150 000 долларов США ежемесячно на удержание детей, а также целых 3 миллиона долларов США — на себя. Обратившись в суд с иском, Карен утверждала, что Киану Ривз ввел ее в состояние гипноза и оплодотворил. 

киану ривз

Сам Киану Ривз уверенно отмечал, что ранее никогда не видел эту женщину, не говоря уже о детях. И посоветовавшись со своими адвокатами, согласился пройти тест ДНК. 

Больше по теме: Что показал ДНК-тест Сальвадора Дали

Результаты генетического анализа показали, что голливудский актер не является отцом четырех детей. Суд отклонил иск, а сам Киану Ривз вспоминает инцидент со словами: «Это было ужасно».

Уникальную возможность восстановить справедливость дает тест ДНК. Телеканал СТБ презентовал новый проект «Таємниці ДНК», где гости получают ответы на главные вопросы своей жизни. Не пропустите 2 сезон ток-шоу «Таємниці ДНК»!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Олег Винник объявляет «марафон любви»
Олег Винник объявляет «марафон любви»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить