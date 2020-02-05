Как решить бытовые проблемы с партнером, рассказала Татьяна Ларина

Эксперт проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Ларина ранее уже рассказала о пяти главных правилах жизни. Теперь самое время разобрать, как решать другие проблемы, связанные со взаимоотношениями с партнером. Подробнее читайте в материале.

История мужчины и женщины всегда начинается красиво и удачно. Однако со временем многие пары сталкиваются с разными бытовыми проблемами, которые не знают, как решить. Как быть, если во время путешествия вы заприметили какую-то бытовую мелочь, которая напрягает? Стоит ли это проговорить сразу или не торопить события и не придираться по пустякам? Татьяна Ларина знает ответ на этот вопрос.

«Лучшее решение – проговорить ситуацию тогда, когда она возникла, не откладывая на потом. Когда мы откладываем на потом, мы можем показать неправильную реакцию. Например, вам что-то не понравилось и вы промолчали, а человек подумал, что это молчаливое согласие и принятие таких вещей», — говорит эксперт.

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Если вам что-то не нравится в бытовых делах, то сказать об этом стоит сразу и напрямую. Татьяна также отмечает, что если вы понимаете, что человек не будет этого делать и не будет исправляться, то стоит задуматься. Сможете ли вы вообще это исправлять и не будет ли тогда это напрягать вашего партнера?

«Например, когда мы перекладываем чужие вещи. Это тоже стоит обсудить с партнером и вместе найти вариант выхода, который вас будет удовлетворять. И это будет один из показателей того, как вы находите момент совместной деятельности и решений в мелких бытовых вопросах. Запомните, если кто-то разбрасывает что-то по дому и он так делал всегда, он так и будет делать дальше. Можете с этим жить? Тогда окей. Не можете и это будет точкой кипения? Тогда стоит это проговорить и поставить человека в известность, что при таких обстоятельствах вы всегда будете жить в скандале», — заключила Татьяна Ларина.

Премьера 2 сезона «Таємниці ДНК» – скоро в эфире телеканала СТБ.

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