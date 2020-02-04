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Татьяна Высоцкая рассказала о 2 сезоне «Таємниці ДНК»

04.02.2020

Ведущая ток-шоу «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая приоткрыла занавес на съемки 2-го сезона. Проект, который помогает многим поставить точки над «і» в важных вопросах. Чего ждать от новых выпусков — читайте в материале.

Татьяна Высоцкая опубликовала снимки со съемочного процесса 2 сезона «Таємниці ДНК». Помимо команды, которая работает над созданием качественного продукта, в павильоне есть черный кот, которого сама ведущая называет хранителем тайн. 

Больше по теме: «Таємниці ДНК»: как обратиться за помощью

«С благословением Марсика мы начали второй сезон. Спасибо всем причастным, вы прекрасные коллеги», — написала Татьяна.      

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А вот во 2 сезоне зрителя ждет много искренности, ярких и непредсказуемых моментов. Готовьтесь пережить драматические и в то же время жизненные эмоции. 

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