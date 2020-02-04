ДНК-экспертиза, которая позволяет ответить на многие вопросы, набирает все большей популярности среди людей. Кто является биологическим отцом, есть ли родственная связь, а также кто ваши предки — на все эти вопросы ответит тест ДНК. Как узнать свое происхождение с помощью ДНК-теста? И почему экспертиза на этнос так популярна? Читайте в материале.

Узнать о своем далеком прошлом желает почти каждый второй человек. Литература о появлении человека в сегодняшнем виде, а также о давних его предках, сметается с книжных полок магазинов. Однако вся эта информация довольно обширна и может поведать вам о кочевниках, ассимиляции и оседании на территории древних предков.

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Однако есть метод, с помощью которого можно вычислить лично свое этническое происхождение, а также процентное соотношение тех или иных представителей наций. С помощью результатов ДНК-теста генеалог (тот, кто изучает происхождение и родственные связи лиц) составляет вам точную карту и список этнических групп. Например: Восточная Европа, Центральная Азия, еврейская диаспора и т. д.

Как узнать свое этническое происхождение?

Для того, чтобы получить экспертизу, необходимо сдать анализ. Проходит процедура безболезненно: берется мазок из внутренней стенки щеки человека. Нет необходимости ехать в специальный пункт сбора. Сделать это можно либо самостоятельно дома и отправить анализ по почте, либо обратиться к специалистам.

В среднем результаты ожидаются от 2 до 4 месяцев. В них содержится географическая карта, где обозначены регионы, из которых вышли ваши предки. Сравнив такие карты с другими, многим удавалось найти своих дальних и утерянных родственников. В США, например, существует база данных, которая облегчает процесс поисков, позволяя быстро и точно найти подобную генетическую карту.

В Украине такой анализ набирает все большей популярности. Многие украинцы желают узнать, чья кровь течет в их жилах. Среди звезд шоу-бизнеса был и Андрей Данилко, который в 2019 году на Евровидении сдал тест ДНК на этническую принадлежность. Ранее мы уже рассказывали о тесте ДНК Андрея Данилко и его родословной.

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