Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Как узнать свое происхождение с помощью ДНК-теста?

04.02.2020

ДНК-экспертиза, которая позволяет ответить на многие вопросы, набирает все большей популярности среди людей. Кто является биологическим отцом, есть ли родственная связь, а также кто ваши предки — на все эти вопросы ответит тест ДНК. Как узнать свое происхождение с помощью ДНК-теста? И почему экспертиза на этнос так популярна? Читайте в материале.

Узнать о своем далеком прошлом желает почти каждый второй человек. Литература о появлении человека в сегодняшнем виде, а также о давних его предках, сметается с книжных полок магазинов. Однако вся эта информация довольно обширна и может поведать вам о кочевниках, ассимиляции и оседании на территории древних предков. 

Больше по теме: «Таємниці ДНК»: как обратиться за помощью

Однако есть метод, с помощью которого можно вычислить лично свое этническое происхождение, а также процентное соотношение тех или иных представителей наций. С помощью результатов ДНК-теста генеалог (тот, кто изучает происхождение и родственные связи лиц) составляет вам точную карту и список этнических групп. Например: Восточная Европа, Центральная Азия, еврейская диаспора и т. д.

Как узнать свое этническое происхождение?

Для того, чтобы получить экспертизу, необходимо сдать анализ. Проходит процедура безболезненно: берется мазок из внутренней стенки щеки человека. Нет необходимости ехать в специальный пункт сбора. Сделать это можно либо самостоятельно дома и отправить анализ по почте, либо обратиться к специалистам. 

днк

В среднем результаты ожидаются от 2 до 4 месяцев. В них содержится географическая карта, где обозначены регионы, из которых вышли ваши предки. Сравнив такие карты с другими, многим удавалось найти своих дальних и утерянных родственников. В США, например, существует база данных, которая облегчает процесс поисков, позволяя быстро и точно найти подобную генетическую карту. 

карта

В Украине такой анализ набирает все большей популярности. Многие украинцы желают узнать, чья кровь течет в их жилах. Среди звезд шоу-бизнеса был и Андрей Данилко, который в 2019 году на Евровидении сдал тест ДНК на этническую принадлежность. Ранее мы уже рассказывали о тесте ДНК Андрея Данилко и его родословной. 

Не пропустите 2 сезон ток-шоу «Таємниці ДНК» на телеканале СТБ! 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Олег Винник объявляет «марафон любви»
Олег Винник объявляет «марафон любви»
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
MÉLOVIN бьет рекорды в британских музыкальных чартах
MÉLOVIN бьет рекорды в британских музыкальных чартах
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить