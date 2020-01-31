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Тест ДНК Кайли Дженнер и его результаты

31.01.2020

Накануне 2 сезона проекта «Таємниці ДНК» редакция сайта STB.UA продолжает собирать самые интересные истории из жизни звезд. Американская модель, бизнесвумен и телезвезда Кайли Дженнер, вопреки пристальному вниманию прессы, сдала тест ДНК на отцовство ребенка. Предлагаем вспомнить, чем закончилась всемирно известная история юной миллионерши, а также чем помог генетический тест звезде?

кайли дженер с дочерью

Кайли Дженнер — младшая из пяти сестер Кардашьян-Дженнер. В возрасте 20-ти лет девушка родила своего первенца — девочку, которую назвала Сторми. Однако сразу поддалась давлению своего экс-бойфренда Майкла Рэя Нгуен-Стивенсона, известного под псевдонимом Тайга (Tyga). Рэпер утверждал, что именно он является биологическим отцом ребенка. С этим категорически была не согласна Кайли, ведь пара рассталась незадолго до того, как она узнала о своей беременности. Сразу после разрыва девушка начала встречаться с рэпером Трэвисом Скоттом, от которого и забеременела.

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Бывший возлюбленный модели категорически отказывался верить в это и настаивал провести тест ДНК еще во время беременности. Но чтобы не привлекать излишнее внимание со стороны прессы, Кайли игнорировала просьбы Тайги. 

кайли дженер с дочерью

1 февраля 2018 года родилась Сторми. Экс-бойфренд продолжал утверждать, что это его дочь. Семейство Кардашьян разгневала такая позиция рэпера. Несмотря на то, что Тайга не делал порочащих заявлений о Кайли, близкие девушки были возмущены обсуждением данной темы в СМИ.

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Поэтому, чтобы окончательно расставить все точки над «і», Кайли сделала тест ДНК, который показал 0% вероятности отцовства Тайги. Более того, девушка взяла обещание с мужчины впредь никогда ничего не заявлять о ее дочери. 

кайли дженер

Генетический тест способен дать ответы на интересующие вопросы. Именно поэтому многие прибегают к его помощи. Не пропустите на телеканале СТБ 2 сезон ток-шоу «Таємниці ДНК»! 

Фото: Instagram 

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