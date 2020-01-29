5 правил жизни эксперта «Таємниці ДНК» Татьяны Лариной

Эксперт ток-шоу «Таємниці ДНК», психолог, гипнолог и физиогномист Татьяна Ларина поделилась пятью правилами жизни. Опытный и практикующий профессионал своего дела знает, как научиться находить правильный подход к жизни. Подробнее читайте в материале.

Татьяна Ларина занимается психологическим консультированием, поэтому, как никто другой, знает, что заложено в самые недра правильного отношении к жизни. Чтобы научиться верному и здоровому восприятию, следуйте 5 правилам.

Больше по теме: Самые интересные факты о тайнах вашей ДНК

Сравнивайте себя только с собой. Это касается успехов, достижений и личных качеств.

Идите за своей мечтой. Ни одна поставленная и реализованная цель не достигалась в простых условиях. Помните, что на вашем пути всегда будут трудности, однако их нужно грамотно принимать и преодолевать.

Будьте честными сами с собой. Это касается всех сфер вашего мышления. Обманывая себя в мировоззрении или ориентирах, вы никогда не сможете почувствовать гармонию.

Имейте право на ошибку. Тут все просто, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Правило трех случаев. Повторив действие или спровоцировав ситуацию дважды, вы неизбежно столкнетесь с этим и в третьем случае.

Премьера 2 сезона «Таємниці ДНК» – скоро в эфире телеканала СТБ.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ