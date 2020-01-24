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ДНК-тест Джуда Лоу и его результаты

24.01.2020

В преддверии старта 2 сезона проекта «Таємниці ДНК» редакция сайта STB.UA собирает самые громкие и интересные случаи из жизни мировых звезд. Джуд Лоу, британский актер, также был вынужден его пройти. Почему Джуд Лоу сдавал тест ДНК? Читайте в материале.

джуд лоу

В сентябре 2009 года американская модель Саманта Берк родила девочку по имени София. Ребенок, по словам Берк, был рожден от популярного актера Джуда Лоу, с которым у Саманты была кратковременная связь, которую звезда так и не смог вспомнить.

Молодые люди познакомились под Новый год и провели вместе всего одну ночь, но ее оказалось достаточно для того, чтобы через девять месяцев на свет появился ребенок. Лоу свое отцовство не подтверждал – актер был уверен, что это не более чем обман и попытка получить от него деньги. Он уверял окружающих, что не знаком с Берк и, видимо, действительно в это верил, поскольку очень легко согласился пройти тест ДНК на определение отцовства. Спустя месяц после рождения девочки стало понятно – ее отцом действительно является голливудский актер.

«Берк никогда не сомневалась в том, кто отец ее ребенка, но сейчас, после теста, ей очевидно спокойней. Многие ей не верили и были уверены, что она просто авантюристка», – поделился источник, близкий к матери девочки.

36-летний Джуд Лоу, который уже является отцом троих детей (от первого брака), после определения отцовства пообещал Берк оказывать финансовую помощь в воспитании ребенка.

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Не пропустите 2 сезон проекта «Таємниці ДНК» на телеканале СТБ!

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